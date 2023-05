Cultuurmakelaar Oldenzaal, Tubbergen en Dinkelland zet er na negen maanden een punt achter: ‘Nu écht inhoudelijk betrokken’

Koninklij­ke onderschei­ding voor ‘bekend gezicht’ in muziekwe­reld­je van Losser en Overdinkel

In de Losserse muziekwereld is ze een bekend gezicht. Niet alleen in Losser was Mendy ten Veen zeer betrokken, ook in Overdinkel stak ze haar handen uit de mouwen. Donderdag werd ze benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.