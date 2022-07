D66 ‘beetje verdrietig’ over karige aanbod Oldenzaal; ‘Wees ruimhartig in de opvang van asielzoekers’

OLDENZAAL - Mag het ook iets meer zijn? Dat is de strekking van een brief die D66 aan het college heeft verstuurd over de opvang van statushouders en asielzoekers in Oldenzaal. Concreet worden enkele leegstaande woningen aan de Zilverschoon als mogelijke opvanglocaties genoemd.

Voor een stad die prat gaat op haar gastvrijheid en bourgondische karakter vangt Oldenzaal volgens Maarten van der Waal (namens D66 lid van het politiek forum) wel een zeer bescheiden aantal statushouders en asielzoekers op. Zoals eerder bericht vangt Oldenzaal samen met de drie andere NOT-gemeenten een groep van 40 personen op in de voormalige Aloysiusschool in Losser. Een aantal dat volgens de gemeente in overeenstemming is met het inwonertal van Oldenzaal, Losser, Dinkelland en Tubbergen.

Quote We hebben niet naar de eigen mogelijkhe­den gekeken Maarten van der Waal , Forumlid D66

Van der Waal kijkt daar wat anders tegenaan. Hij noemt de bijdrage vanuit Oldenzaal aan het verzoek van de minister om de ‘inhumane omstandigheden’ in Ter Apel tegen te gaan ‘een beetje karig’. Hij wil van het college horen of de gemeente ook van mening is dat een gastvrije stad als Oldenzaal ‘naar vermogen’ moet helpen een welkom te bieden aan mensen die vreselijke omstandigheden hebben meegemaakt. „We hebben niet naar de eigen mogelijkheden gekeken. Aan de Zilverschoon staat een blokje van drie of vier woningen al langere tijd leeg. Ik weet niet of deze woningen van de WBO zijn en of ze op de nominatie voor sloop staan. Maar nu staan deze woningen daar niks te doen. Tot aan het moment dat ze eventueel worden afgebroken, kun je daar prima mensen tijdelijk opvangen.”

Help waar mogelijk

Een tikkeltje verbaasd is D66 over de beslissing van de gemeente om circa zestig vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen in het voormalige onderkomen van De Windroos aan de Bentheimerstraat. Toen deze locatie eind vorig jaar onder de aandacht van het college werd gebracht, luidde het antwoord dat de locatie te klein zou zijn en de infrastructuur voor opvang zou ontbreken. Enkele maanden later kon het schoolgebouw wel in korte tijd geschikt worden gemaakt als opvanglocatie. Van der Waal: „Dat er heel spontaan wordt gehandeld voor de opvang van Oekraïners en toch wat aarzelend voor de opvang van asielzoekers en statushouders, dat maakt mij toch een beetje verdrietig.”

Hij roept de gemeente op zich ruimhartiger op te stellen: „Help waar dat mogelijk is! Probeer de opvang in Ter Apel te ontlasten en grijp een mogelijkheid aan zodra die kans zich voordoet. Vier woningen aan de Zilverschoon is misschien een druppel op de gloeiende plaat. Maar elke druppel is wel een mens!”