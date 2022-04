Dappere overbuurman in Oldenzaal: De inkt is opgedroogd, maar ik ben je niet vergeten

Het zal rond tienen zijn geweest dat een collega op de redactievloer riep dat er in Oldenzaal een huis was ingestort. Het zal toch niet? Nee, het was aan de andere kant van ‘mijn’ stad. Mijn hartslag daalt. Het zal je maar gebeuren dat je huis in een split second met de grond gelijk wordt gemaakt. Op een manier zoals dat eigenlijk alleen maar in een film voorkomt.