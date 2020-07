De aanhouder wint: Cor (70) uit Oldenzaal heeft 10.000 euro van TUI terug

Toen Cor Perik maandagmiddag digitaal zijn financiële overzicht erop nasloeg, kon hij een kleine glimlach niet onderdrukken. Meer dan 10.000 euro was er bijgeschreven op zijn bankrekening, door reisorganisatie TUI. Een bedrag dat er eerder af was gegaan voor een vakantie met het gezin naar Curaçao. Perik dacht al dat hij het niet meer terug zou zien. Zelfs niet nadat de reis door corona geannuleerd werd. TUI deed immers niet aan ‘geld terug’, zo zei het miljoenenbedrijf. In plaats daarvan kreeg Perik een voucher. Oftewel: een tegoedbon.



Hij beklaagde zich erover, eind mei, in deze krant. Perik wilde gewoon zijn geld terug. Daar had hij recht op, coronacrisis of niet. Maar TUI hield voet bij stuk. Zoals het bedrijf dat ook bij andere klanten deed.