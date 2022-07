De Dominee in Oldenzaal wint met ‘favoriet terras’ 10.000 euro: ‘Komt een groot personeelsfeest!’

Losser vangt tijdelijk asielzoe­kers op in Aloysiuslo­ca­tie

LOSSER - De Aloysiuslocatie in Losser wordt vanaf maandag een tijdelijke opvang voor zo'n veertig mensen in de asielprocedure die zich momenteel nog bevinden in het overbelaste AZC in Ter Apel. Het gaat om opvang van drie maanden in de voormalige school aan de Kerkstraat.

8 juli