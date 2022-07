De kwestie Franciscusschool in Oldenzaal, hoe nu verder? ‘De kwaliteit van het onderwijs is het belangrijkste’

Tot eind 2020 was niet bekend wie de eigenaar is van het pand aan de Lyceumstraat. Na vragen van de raad werd duidelijk dat de school is gebouwd door de Antoniusparochie, die later met parochies uit omliggende dorpen opging in de Plechelmusparochie. Daarmee is de Franciscusschool de enige school in Oldenzaal die niet van de gemeente is.