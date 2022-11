De laatste houten NAM-woning in Oldenzaal is na 70 jaar afgebroken: ‘Het was een goed huis, maar alle energie vloog eruit!’

OLDENZAAL - Het was het laatste houten huis van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in Oldenzaal. Het herinnerde aan de tijd dat het bedrijf in Oldenzaal was gevestigd. Maar maandag is de woning aan de Haerstraat 74 gesloopt. Na zeventig jaar. „Onze kinderen vonden het een rare bouwval.”