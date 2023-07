De Oldenzaalse roots van schrijfster Marga Minco: ‘Tijd voor blijvende aandacht’

Column ‘Remmen!’, gebood mijn vrouw, en redde daarmee mijn bericht over het Zomerfesti­val Denekamp

Hooguit 3,2 seconde scheelde het of deze verslaggever was afgelopen zondag op een wat minder plezierige wijze onderdeel geworden van de berichtgeving over het noodweer dat onze regio teisterde. Hoe dat zat, daar kom ik zo op terug. Maar ik kan nu al wel verklappen dat de windstoten, hevige regenbuien en het onweer ervoor zorgden dat de krant van maandag er iets anders uitzag dan gepland. En dan doel ik met name op het bericht over het Zomerfestival Denekamp.