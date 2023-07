De Stadsdichter: ‘Hij droomde dat hij Plechelmus was’

Varkens­schu­ren maakten plaats voor camping met beautysa­lon in Weerselo: 'Aan de locatie kan het niet liggen’

Het is een wereld van verschil. Op de plek waar in januari 2020 nog twee varkensschuren stonden, kunnen vakantiegangers vanaf zaterdag lekker uitrusten in de Twentse natuur. Henry (57) en Simone Bekhuis (50) besloten het roer om te gooien: van varkenshouderij naar recreatie.