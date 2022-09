Deze energieslurpende bedrijven in Twente kúnnen bijna niet besparen, anders lijdt hun product eronder

Alle hens aan dek in Dierenzie­ken­huis Oldenzaal: ‘Eerste wat we ’s ochtends doen is kijken of ze nog leven’

OLDENZAAL - Ze werken soms de klok rond, of nog langer. Het werk in Dierenziekenhuis Oldenzaal is nooit klaar. Van operaties, opnames en een simpele gebitsreiniging tot het voeren van een slecht nieuws gesprek. Een routineklus voor de dierenarts? „Niet als er kinderen bij zijn die in paniek raken.”

17 augustus