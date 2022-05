Deze Tukkers vertegenwoordigen Nederland op het WK kettlebell

Oldenzaal­se architect Hans Leferink houdt van z’n werk, maar er zijn na zijn hartstil­stand wel grenzen

OLDENZAAL - Het gemeentehuis van Dinkelland, het museum van Ton Schulten in Ootmarsum, het hoofdkantoor en distributiecentrum van de Welkoop in Apeldoorn en de verbouw van Dorper Esch in Denekamp: een kleine greep uit de projecten die Leferink Architecten de afgelopen jaren uitvoerde. Het architectenbureau, inmiddels gevestigd in Oldenzaal, viert dit jaar het 25-jarig jubileum.

2 mei