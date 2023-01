Dit betekent de stikstofuitspraak voor bouwprojecten in Oldenzaal

De stikstofuitspraak houdt in dat de bouwvrijstelling stikstof niet voldoet aan het Europese natuurbeschermingsrecht. De consequentie van deze uitspraak is dat er nu bij bouwprojecten een berekening gemaakt moet worden van de hoeveelheid stikstof die tijdens de bouw wordt uitgestoten. Als blijkt dat de concentratie stikstof in de buurt van een Natura 2000-gebied te hoog is, dan kan de vergunning voor een bouwproject in gevaar komen. Ook voor Oldenzaal heeft deze uitspraak gevolgen. „Het gaat ergens wringen”, zegt wethouder Rob Christenhusz.