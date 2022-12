Dit weekeinde grote kerstmarkten in Ootmarsum en Oldenzaal

NOORDOOST-TWENTE Sinterklaas is het land uit en dat betekent dat vanaf nu alle aandacht naar kerstmis uitgaat. Dit weekeinde springen de grote kerstmarkten in Ootmarsum en Oldenzaal eruit.

In Ootmarsum is zaterdag en zondag het bekende en populaire evenement Kerst en Kunst. Twee dagen staat het centrum vol met diverse aan kerst gerelateerde kramen, zijn er activiteiten in het kader van de donkere dagen en vooral heel veel sfeer. „Iedereen heeft er zin in”, zegt voorzitter Renate Kiewik van Kerst en Kunst. „We hebben het twee jaar niet kunnen houden en je merkt nu dat er een bepaald enthousiasme omdat iedereen blij is dat we weer kunnen. Zo hebben we reeds in oktober een stop gezet op de aanmeldingen voor de kramen, zoveel belangstelling was er.”

Draaiboek

Het evenement zal niet veel afwijken voor de edities van voor 2020. „Vorig jaar hebben we lang de hoop gehad dat het kon doorgaan, maar gooide corona op het einde nog roet in het eten. Het draaiboek van toen hebben we weer tevoorschijn gehaald, ook al omdat iedereen die zich voor toen had aangemeld, dit jaar weer komt.” Dat betekent onder meer dat het culinaire plein weer terugkomt.

Kiewik verwacht een flinke belangstelling voor Kunst en Kunst komend weekeinde. „Het wordt voor een kerstmarkt prachtig weer, koud, iets vriezend weer maar wel droog. Ideaal dus.”

Kunst en kerst vindt zaterdag en zondag plaats in het centrum van Ootmarsum, beide dagen van 12.00 uur tot 18.00 uur. Toegang gratis.

Oldenzaal

Ook in Oldenzaal is dit weekeinde de grote kerstmarkt met als titel ‘Oldenzaal in Kerstsfeer’. Natuurlijk zijn er veel kramen met aan kerst gerelateerde artikelen. Maar er is ook veel muziek en ook de ijskoningin & Winterbok & De IJskoningin en Winterbok zijn er weer op stelten.

Bijzonder is weer de demonstratie ijssculpturen door echte ijscavers. Die is te bekijken aan het begin van de Steenstraat. Verder zijn er kinderkerstspelen, de schaapskooi en diverse vuurkorven door de heole binnenstad. Wat de muziek betreft, op zaterdag zijn er optredens van onder meer Triple One, Brads band, Vocal Essen, Mannenkoor, Anke Zing je fit en de midwinterhoornblazers.

Piep'nrek

Zondag is het de muzikale beurt aan onder meer Goed Gemutst, Kim Grote Punt (parodie Orgel Joke), Anke Zing je fit, de midwinterhoornblazers en het Piep‘nrek. Natuurlijk zijn ook de winkels in de binnenstad beide dagen geopend.

Volledig scherm Grote drukte in het centrum van Ootmarsum tijdens Kunst en Kerst in 2018. © Robin Hilberink