Dochter van dronken moeder bekogelt agenten met eten bij McDrive in Oldenzaal

Om 04.50 uur zagen agenten een auto rijden waarvan de eigenaar al twee jaar was overleden. Toen ze dit wilden controleren reed de bestuurder net de McDrive in. Tijdens het daaropvolgende praatje kregen de agenten het vermoeden dat de vrouwelijke bestuurster alcohol had gedronken. De ademtest werd meermaals gesaboteerd, maar uiteindelijk kregen de agenten toch een uitslag: de vrouw had teveel gedronken.