Drie zussen slaan in Oldenzaal nooit de verjaardag van de overleden Ernie over: ‘De boel bij elkaar houden, daar was ze goed in’

Weerspanni­ge gemeenten hebben straks niets meer over plaatsing van windmolens te zeggen

In ieder geval vier Twentse gemeenten geven voor 1 juli geen duidelijkheid aan de provincie over hun beleid ten aanzien van windturbines. Van nog eens vier is het onzeker of ze tijdig zogenoemde ‘zoekgebieden’ voor windmolens vaststellen. De gemeenten nemen daarmee het risico dat ze straks niets te zeggen hebben over het plaatsen van turbines.