Hippe mode voor 'curvy' vrouw: deze winkel is nieuw in Oldenzaal

OLDENZAAL - Vlak na de terugkeer van Okay Fashion & Jeans in Oldenzaal, opende deze week een ‘plus size’ winkel van de modeketen in De Driehoek. More is er speciaal voor de ‘curvy vrouw met een gevoel voor stijl’. Een mooie toevoeging aan het winkelaanbod in de binnenstad, aldus shopmanager Hermieke Halink (36) uit Oldenzaal.

16 september