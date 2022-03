Een workshop vuurspuwen en songwriting? Jongeren kunnen zich nu aanmelden voor Younglands in Oldenzaal

„Terwijl het zo gaaf is en absoluut niet saai of oubollig”, meent Daniella van der Stelt, die vanuit het Palthehuis de jongeren ondersteunt. Gijs, Stef, Andy, Maudy, Lotte en Sharon volgen bij Impuls het tien-weekse traject The Young Leaders, waarin ze alles leren over leiderschap en organisatie. Vanuit Impuls aangestuurd door sociaal werker Ilse Brummelhuis, werkten ze maandenlang aan hun eindopdracht: het organiseren van een evenement. Dat werd wat ze zelf noemen een ‘cultuurshock’: twaalf workshops, gehouden door de hele stad.

Aan de weg timmeren

Voor 2,50 euro kunnen jongeren er vier kiezen, waarvan ze er uiteindelijk twee gaan volgen. Zo is er bijvoorbeeld een workshop vuurspuwen van circusschool Demiori. René Schepers verzorgt een workshop songwriting en LEZ een workshop dansen. Met grafisch kunstenaar Anne Exterkate kun je jouw persoonlijke tattoo uittekenen of je leert muziek produceren met dj Ype Wielinga. Verder is er de keuze uit workshops theaterschmink, graffiti, textiel game (virtual reality), slagwerk en cartoon tekenen. De enthousiaste jongeren gaan de komende dagen flink aan de weg timmeren om hun generatiegenoten te interesseren.

Meer doen voor jongeren

„Eigenlijk is het vreemd”, vindt Daniella van der Stelt, „ dat er nog maar weinig aanmeldingen zijn. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen laten alle partijen weten meer te willen doen voor de jongeren.” „Misschien vinden ze de zaterdag niet handig vanwege sporten”, oppert Gijs.

De workshops zijn op verschillende plekken in de stad, zoals bij de Bond, de bibliotheek en Paal 12 op de Thij. De gemeente Oldenzaal steunt het festival met een subsidie en ook kwam er een bijdrage uit het Boeskoolfonds. Er is plek voor 180 deelnemers. Voor zaterdag 2 juli hebben de Young Leaders nog een muziekfestival voor de doelgroep in petto. In de stadstuin bij het Palthehuis treden lokale bandjes op.

