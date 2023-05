Eerst de studio in met Diggy Dex en daarna een patatje voor het Stadsjongenskoor Oldenzaal

In haar carrière als dirigent van het Stadsjongenskoor Oldenzaal mocht Mariette Effing al veel bijzondere optredens verzorgen. Maar het mailtje dat ze dit voorjaar kreeg van Koen Jansen uit Amersfoort, bij het grote publiek beter bekend als Diggy Dex, was ook voor haar een hele plezierige verrassing. De rapper had een liedje geschreven (Vaders zoon) voor zijn anderhalf jaar geleden overleden vader. Het leek hem aardig om met de stemmen van het Oldenzaalse koor een extra laag aan dat nummer toe te voegen. Komende zaterdag pakt het koor, achttien jongens in de leeftijd van 7 tot 14 jaar, de trein naar Utrecht om daar in een studio die klus te klaren.