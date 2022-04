Eerste doorstroomlocatie voor vluchtelingen komt in Rabo-kantoor in Oldenzaal

Het vroegere kantoorcomplex stond grotendeels leeg. De activiteiten die er nog plaatsvonden worden tijdelijk elders ondergebracht, zo maakte directeur Joep Kockman van de Rabobank bekend. De locatie zal fungeren als een doorstroomlocatie voor de doorstroom en spreiding van Oekraïense vluchtelingen over opvanglocaties in heel Twente.

Veiligheidsregio blij met locatie

Burgemeester Sander Schelberg is als voorzitter van de Veiligheidsregio blij met het aanbod vanuit Oldenzaal. „Voor Twente waren we al langer op zoek naar een geschikte doorstroomlocatie en het is echt geweldig, dat we er een hebben gevonden. We zijn de Rabobank ook erkentelijk dat het heeft mee gedacht bij de uitdaging waar we als Veiligheidsregio met elkaar voor staan.”