Elma uit Oldenzaal helpt stellen bij stoppen relatie: 'Doel is om er samen goed uit te komen’

Huisnummer 1 Ben (76) uit Oldenzaal: ‘Je vindt hier bijna alleen maar gezellige mensen’

OLDENZAAL - Hoe ze elkaar hebben ontmoet? Tijdens het dansen, bij café Roord in Oldenzaal. Samen woonden ze jarenlang in Deurningen, totdat Ben van Benthem (76) en zijn vrouw besloten het dorp in te ruilen voor de stad. Ze kochten een huis aan de G.J. Mulderstraat 1 in Oldenzaal, waar ze nu zes jaar wonen. „Je vindt hier bijna alleen maar gezellige mensen.”

10 oktober