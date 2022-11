En dan gaat het vreselijk mis op de Schipleidelaan in Oldenzaal, terwijl de weg juist net veiliger zou zijn

Het herdenkingsmonumentje in de berm staat symbool voor groot verdriet. Er liggen wat bloemen, en een rugbyshirt. Het is de plek waar zondagavond, iets na half acht, een tragisch ongeval gebeurde. Een 50-jarige Oldenzaler werd geschept door een auto en overleed. Het slachtoffer was vanuit rugbyclub RCO Harlequins, waar hij lid van was, op weg naar huis. In plaats van linksaf of rechtsaf het fietspad op te gaan, fietste hij volgens de politie rechtdoor, over de afrit die auto’s naar het tankstation leidt, de Schipleidelaan op. Daar werd hij geschept door een automobilist, die hem nooit op die weg had verwacht, omdat die niet voor fietsers bedoeld is.