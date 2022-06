Energiefonds Oldenzaal blijft aantrekkelijke leningen verstrekken aan bedrijven en organisaties die willen verduurzamen

Van je woonkamer een ‘concert­zaal’ maken, het kan in Oldenzaal (óók met een klein huis)

OLDENZAAL - Van je eigen huiskamer een concerthal of theaterzaal maken: het kan in Oldenzaal. Met huiskamerfestival ‘Talent in Huis’ op de planning, kunnen huiseigenaren hun eigen stulpje weer aanmelden als podium. Projectleider Daniella van der Stelt vertelt.

31 mei