ENorm verrassingsconcert voor Tonnie Buitink op parkeerplaats van Oldenzaalse sporthal

Het optreden was vooral bedoeld om Buitink een hart onder de riem te steken. Vorig jaar november overleed zijn partner Bert Boerrigter met wie hij bijna vijftig jaar samen was. Een aantal familieleden nam het initiatief voor dit mini-concert en kreeg daarbij alle medewerking van ENorm. In eerste instantie was het de bedoeling om een optreden te geven voor de woning van Buitink. Omdat die locatie lastig bereikbaar was voor de trailer die als podium diende, werd uitgeweken naar de parkeerplaats bij De Kolk.