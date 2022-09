Eric Mulder uit Oldenzaal geridderd omdat hij zijn leven heeft gewijd aan wetenschap

Burgemeester Patrick Welman van Oldenzaal is ervoor naar het oudste natuurhistorisch museum van Nederland gekomen, Natura Docet Wonderrijck Twente in Denekamp. Daar neemt conservator Mulder na afscheid na veertig jaar als vooraanstaand wetenschapper en pleitbezorger van het museum.

Dr. Mulder is een vooraanstaand expert op het gebied van tetrapoden (dieren met vier poten) uit het type Maastrichtiaan. Als kind was hij al gefascineerd door dieren en fossielen en koos voor een studie zoölogie en paleontologie (fossielenkennis) aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In 1981 studeerde hij cum laude af met een masterdiploma. Een jaar later begint hij als conservator in Denekamp, wat hij veertig jaar zal blijven doen.

Ereconservator

Naast zijn betaalde baan is hij druk met wetenschappelijk onderzoek. In 1996 begint hij met onderzoek naar Tetrapoden uit het late Krijt uit de kalkafzettingen rond Maastricht. In 2003 promoveert hij hierop aan de Vrije universiteit in Amsterdam. Hij wordt benoemd tot ereconservator voor de collectie Krijt gewervelde dieren van het Natuurhistorisch Museum Maastricht.

Mulder ontwikkelt tentoonstellingen in Natura Docet en wordt beschouwd als het geweten en de ziel van het museum. Zijn werk in 40 jaar bij het museum en wat hij daarnaast heeft gedaan op het gebied van natuur, landschap en wetenschap is ongeëvenaard, zowel in kwaliteit als kwantiteit. Vele studenten, collega-wetenschappers en honderdduizenden museumbezoekers zijn door hem geïnspireerd, dankzij de toegankelijke en aanstekelijke wijze waarop natuurwetenschappen en natuur voor het voetlicht brengt.

Lezingen, colleges en workshops

Naast zijn werk als conservator, waarmee hij soms zeven dagen per week actief is, geeft Mulder jaarlijks een groot aantal (doorgaans onbezoldigd) lezingen, colleges en workshops in het museum en in de rest van Nederland, maar ook aan de universiteit Opole in Polen. Mulder is (co-)acteur van vier boeken en meer dan 70 wetenschappelijke publicaties, grotendeels in internationale tijdschriften. Daarnaast is hij (mede-)beschrijver en -naamgever van een aantal fossiele soorten die nieuw bleken voor de wetenschap.

Ook zet hij zich belangeloos in voor diverse verenigingen, stichtingen en andere geïnteresseerden die een raakvlak hebben met zijn werk voor het museum Natura Docet, zoals de Nederlandse Geologische Vereniging, Stichting Tonijn uit Twente, Netwerk Landschap & Geschiedenis Twenter Laand maar ook voor de Stichting tot Steun aan de Sint Plechelmusbasiliek.

Sinds 2018 geeft hij boeiende gastcolleges over evolutieleer binnen de Shaping the Future track van het Bachelors Honours programma van de universiteit Twente.