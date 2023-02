Ernstige mishandeling in centrum Oldenzaal

Waterpolo: Eindelijk weer zege mannen Ravijn, vrouwen laten punten liggen tegen Polar Bears

De mannen van Het Ravijn boekten in de eredivisie een ruime zege op hekkensluiter De Linge. OZ&PC, titelkandidaat in de tweede divisie verloor de Twentse derby bij VZ&PC. De vrouwen van Het Ravijn hadden in de eredivisie tegen Polar Bears de zege voor het grijpen, maar moesten genoegen nemen met een puntendeling.