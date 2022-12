Erve ZoKlein in Denekamp: wonen en werken op de boerderij aan het kanaal

Dat de karakteristieke boerderij, waar oorspronkelijk het melkveelbedrijf van de familie Westerhof in Denekamp gevestigd zat, in 2018 op Funda voorbijkwam, voelde voor Lisanne en Gaston als een lot uit de loterij. Het echtpaar, beiden werkzaam in de zorg bij Aveleijn, koesterde al langer plannen voor kleinschalige opvang. „Dat grootschalige, dát wilden we niet meer. We misten de verbinding. Cliënten waren een nummertje. De korte lijnen, het contact met de ouders, bezig zijn op de boerderij, dat is wat we voor ogen hadden”, zegt Lisanne.