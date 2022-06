Esther koopt oude kerkbank uit Oldenzaalse Drieëenheidkerk: ‘We zaten altijd op dát bankje’

Ze bewaart er speciale herinneringen aan. De ontelbare keren dat Esther Lansink op de kerkbank achter in de Drieëenheidkerk de viering bijwoonde. Meestal in het gezelschap van haar vader, want haar moeder was minder kerkgezind. Zo een à twee keer in de maand ging ze. Op zaterdagavond of op zondagochtend. En elke keer zat ze op dezelfde plek. „Vanuit de kindernevendienst in de kapel liep ik altijd naar datzelfde bankje”, herinnert de Oldenzaalse zich nog goed.