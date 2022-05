Feesten met Hemelvaart? Op deze plekken in Oldenzaal, Dinkelland en Losser kan je terecht

HemelvaartsdagOvermorgen is het Hemelvaartsdag en dat belooft als vanouds een drukke dag te worden in Noordoost-Twente. Een overzicht van verschillende activiteiten.

Was Losser vele jaren een baken van rust tijdens Hemelvaartsdag, daar komt dit jaar verandering in. Drie dagen lang staat het Raadhuisplein in het midden van het dorp in het teken van muziek. „We hebben nauwelijks carnaval gehad, dan moet het met Hemelvaart maar gebeuren”, aldus Herman Poorthuis van grand café Smit, de grote man achter het Hemelse Plein.

Drie dagen

„Tijdens Hemelvaart was er nooit veel te doen in Losser”, zegt Poorthuis. „In dat gat willen wij nu springen. En als we het doen, doen we het ook direct goed met drie dagen feest: donderdag, vrijdag en zaterdag. We maken er een heel spektakel van, compleet met groot podium. Dat doe je niet voor een dag, vandaar de keuze voor drie dagen feest.”

Daar komt bij dat in Losser al wel eerder een poging is gedaan voor een feest tijdens Hemelvaart. „Dat is nooit echt van de grond gekomen”, zegt Poorthuis. „Vandaar dat we het nu echt goed willen doen.”

Het is de bedoeling dat de Hemelse Pleinfeesten, zoals het evenement officieel heet, een blijvertje wordt. „We gaan na deze eerste editie natuurlijk uitgebreid evalueren en als het een succes wordt, en gezien de kaartverkoop lijkt het daar wel op, dan zetten we dit evenement elk jaar op de agenda.”

Quote We maken er een heel spektakel van, compleet met groot podium Herman Poorthuis, Hemelse Plein

Kaarten voor alle drie dagen zijn nog te verkrijgen via carnavallosser.nl

Gekkenwerk

Op Het Hulsbeek vindt donderdag het festival Gekkenwerk plaats, de ‘opvolger’ van de Hemelgames. „Wat muzikale invulling betreft verandert er niets”, zegt organisator Tom Leuveld. „Maar de naam Hemelgames dekte de lading niet meer, en na twee jaar stilstand door corona was dit het moment voor een nieuwe naam.”

Hemelgames of Gekkenwerk, de fans weten donderdag de weg weer goed te vinden, denkt Leuveld. „De voorverkoop loopt prima. Er zijn nog wel kaarten te verkrijgen, maar we gaan richting uitverkocht.”

Quote Of het aan corona heeft gelegen weet ik niet, maar vooral après ski doet het nu goed Tom Leuveld, Gekkenwerk

De Bornse organisator heeft dan ook goede hoop dat Gekkenwerk volloopt. „Het ziet er naar uit dat ook het weer meewerkt. Als we de weersverwachting mogen geloven blijft het droog met een temperatuurtje tegen de 20 graden, ideaal voor een festival.”

Het festival kent net als voorgaande edities drie podia. Een voor ‘dance vibes’, een voor après ski en een funky dance classics-plek. „Het blijkt dat voor deze drie stages altijd de meeste belangstelling is”, zegt Leuveld. „Of het aan corona heeft gelegen weet ik niet, maar vooral après ski doet het nu goed. Vandaar dat we de plek met die feestmuziek wat groter hebben gemaakt.”

Tickets via gekkenwerkfestival.nl

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Hemelgames in 2019. © Robin Hilberink

Een Gezellige Boel

Rossum staat jaarlijks traditiegetrouw in het teken van Een Gezellige Boel, georganiseerd onder de vlag van muziekvereniging St. Henricus. Van 9.00 tot 14.00 uur is er een kofferbakverkoop op het Thijplein. Voor de boekenliefhebbers staat er een grote kraam met boeken uitgestald. Ook is er een kinderrommelmarkt en zijn er andere kinderactiviteiten.

Hemelse Dag

De Hemelse Dag bij café Antje en Billy halverwege Weerselo en Fleringen staat weer in het teken van muziek. Op het podium staan onder meer de Abba tribute van Mandy & Laura en Frank van Etten.

Maar er treden nog meer artiesten op, zoals The Rousers, de Maisgirls, Danny Panadero, Tom Linders, Orlando Uitenwerf, Ransom en dj’s Ronny & Jeronimo.

De Hemelse Dag begint om 14.00 uur en tickets à 7,50 euro zijn te koop via hemelsedag.eu. Op die website is ook het hele programma te vinden.

Everloo

Traditiegetrouw staat Havezathe Het Everloo bij Rossum in het teken van hemelvaart. Er is livemuziek, er zijn allerlei activiteiten voor volwassenen, een BBQ en diverse kinderactiviteiten met onder meer springkussens, boogschieten, schminken, graffiti en bubbleball.

Dauwtrapviering

Dat hemelvaart niet alleen feest betekent, bewijst de dauwtrapviering in Losser wel. Die wordt voorafgegaan door een gezamenlijke ochtendwandeling van een kleine twee uur, met tussentijds een pauze. Het vertrek is om 7.00 uur vanaf de ingang van openluchttheater Brilmansdennen aan de Gildehauserweg.

Om 9.00 uur, na terugkeer van de wandelaars, vindt in het theater een oecumenische gebedsdienst plaats, die door dominee Hennie Marsman en pastoraal werker Carla Berbée wordt geleid. Muzikale medewerking wordt verleend door muziekvereniging Excelsior. Na afloop van de dienst is er een moment voor samenzijn.

Dauwmuziek

Muziekvereniging Semper Crescendo Oldenzaal gaat volgens een eeuwenoude traditie weer dauwtrappen op Hemelvaartsdag. Om 6.00 uur ’s morgens vertrekken de muzikanten bij het verenigingsgebouw aan de Wilhelminastraat in Oldenzaal. De pauzelocatie is eetcafé De Vereeniging in De Lutte. Deze locatie wordt te voet bereikt via de Haerstraat, Rhododendronlaan en Lutterkerkpad. Om ca. 07.15 uur arriveren de muzikanten bij De Vereeniging. Om 09.15 uur is het vertrek om via de Tankenberg Oldenzaal weer te bereiken. Bij terugkomst is er een muzikaal onthaal door kapel De Hijskraan.

Deurningen

In Deurningen tenslotte is weer de rommelmarkt, dit jaar voor het eerst aangevuld met een kunstmarkt met zo’n 35 deelnemers. Vanaf 7.00 uur beginnen de eerste activiteiten, waarna er de hele dag rommelmarkt, muziek en braderie is. De toegang voor alle activiteiten is gratis. De avond ervoor is er al een muzikaal optreden bij Pelle’s Eten en Drinken in het dorp.