Fietser gewond bij aanrijding in Oldenzaal

Einde aan zoektocht: voor (bijna) alle vragen naar Sociaal Plein Oldenzaal

OLDENZAAL - Wie een vraag heeft over bijvoorbeeld een traplift, huishoudelijke ondersteuning of opvoeden kan vanaf deze week aankloppen bij het Sociaal Plein Oldenzaal in het stadhuis. Het Sociaal Plein vervangt het Maatschappelijk Plein van de gemeente en het Sociaal Team Oldenzaal. Wat betekent dit voor Oldenzalers? Fons Flierman, beleidsadviseur sociaal domein bij de gemeente Oldenzaal legt het uit.

10 mei