Fleur uit Oldenzaal roept gemeente in online petitie op: ‘Maak werk van straatintimidatie’

Stralende terugkeer Grote Twentse Carnavalsoptocht in Oldenzaal: 'Het was een mooie dag'

OLDENZAAL - Voor de prijsuitreiking vertelde één van de Greune Köttelpeerkes tevreden te zijn met een plek in de top 5. Anderhalf uur later maakte stadsprins Rob bekend dat de jonge carnavalisten uit Denekamp de eerste prijs kregen. Hun grote praalwagen was de mooiste in Oldenzaal. Alweer.

11 april