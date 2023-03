Franciscusschool en ‘Carmel’ in Oldenzaal krijgen monumentenstatus

Het Twents Carmel College tekende in eerste instantie geen bezwaar aan tegen de voorgenomen monumentenstatus. Wel gaf zij enige tijd later in een gesprek met de gemeente aan dat de monumentenstatus een beperking kan opleveren ten aanzien van de verbouwing van het Twents Carmel College. Volgens de gemeente is de monumentenstatus al meegenomen in het haalbaarheidsonderzoek omtrent de huisvesting van de school.