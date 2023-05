Frans Backhuijs verlaat Nieuwegein en keert terug naar Oldenzaal: ‘Wil dichter bij dochter en kleinkinderen zijn’

MADE IN HENGELO Vergeet nog even die bruidsjurk, waarschu­wen deze advocaten: leg eerst alles vast

Voor de bruiloft nog even langs de notaris en dan is het allemaal in kannen en kruiken. Met die gedachte wil VZ Advocaten en mediators uit Hengelo korte metten maken. „Jonge stellen hebben het vooraf over heel veel dingen níet.”