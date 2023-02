Gala ’n Lesten Stuuver ‘nieuwe stijl’ pakt in Rossum goed uit

Help! Reiskosten voor voetbal­vrou­wen De Tukkers uit Albergen lopen de spuigaten uit

ALBERGEN - Voetballen op landelijk niveau is natuurlijk gaaf, maar voor de vrouwen van De Tukkers uit Albergen ook een kostbare kwestie. Er staan wedstrijden op het programma in onder meer Eindhoven en Amsterdam. En daarom is het team een crowdfunding actie begonnen.

