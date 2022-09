Geen sneeuw en lange latten, maar zon, bier en boerenrock op Aprèsski met Mie in Oldenzaal

Lisa Heijboer uit Oldenzaal: ‘Of Turkije echt een horrorva­kan­tie was? Neuh, we besloten zelf om te gaan’

OLDENZAAL - Haar eerste vakantieliefde? Dat was haar man Pim. Tijdens hun afstudeerjaar op het paradijselijke Curaçao bloeide er iets moois op tussen de twee. Ooit willen ze nog eens terug met de kinderen. Tot die tijd geniet Lisa Heijboer van sport- en dansschool LEZ Studio vooral van lange, zomerse dagen op de camping. „Zat ik daar met twee kinderen zonder kinderzitje in een taxi in Turkije.”

2 september