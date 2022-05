Gekkenwerk in Oldenzaal tikt ruim 5000 festivalgangers aan: ‘Mooi om weer mee te maken!’

En Gekkenwerk beleefde gisteren een succesvol debuut met veel bezoekers, een fijne sfeer en muziek die de voornamelijk jongeren aansprak.

„Dit is het eerste grote festival waar we zijn. We zijn hier niet speciaal voor een artiest, maar vooral voor de sfeer en omdat hier veel bekenden rondlopen. Super gezellig!”, zegt Remke (18) uit Oldenzaal. Ze is met haar vriendinnen Isa (18) en Jasmijn (19) bij Gekkenwerk Festival.

Quote We zien veel enthousias­te mensen die duidelijk zin hebben in een feestje Tom Leuveld, organisator

Hangmattendorp

Aan het begin van de avond gaat het er relaxed aan toe op de festivalweide. De sfeer is goed en behalve bij de verschillende podia, is het ook opvallend druk bij het Hangmattendorp met veel mensen die er chillen.

Het loopt hartstikke goed”, meldt organisator Tom Leuveld halverwege de avond. „We hebben zo’n 5000 bezoekers, een heel mooi aantal. En de sfeer is top, natuurlijk ook heel belangrijk. We zien veel enthousiaste mensen die duidelijk zin hebben in een feestje. Ze zijn echt uitgelaten, mooi om te zien en mee te maken.”

De organisator zegt veel complimenten te hebben gekregen over de aankleding van het terrein. „We heten nu Gekkenwerk en daar moet je de aankleding ook op aanpassen, Dus veel gekke dingen en vrolijke kleurtjes. Ook hebben we het strand er bij betrokken, ja ik ben heel tevreden.”

De naamswijziging in Gekkenwerk was een bewuste, liet Leuveld eerder al weten. „De games organiseren we niet meer, Hemelgames vonden we daarom geen goede naam meer. Nu zijn we Gekkenwerk en ik heb de indruk dat die naam veel beter past bij ons huidige festival. Want het is soms echt Gekkenwerk, zowel de organisatie als de stemming op het terrein.”

