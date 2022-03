Handhaving van vuurwerk­ver­bod wordt ook in Oldenzaal ‘enorme uitdaging’

OLDENZAAL - De jaarwisseling 2021/2022 is in Oldenzaal vrij rustig en zonder noemenswaardige incidenten verlopen. Toch moeten de liefhebbers van vuurwerk er serieus rekening mee houden, dat er eind dit jaar een landelijk vuurwerkverbod van kracht is.

3 maart