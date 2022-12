Gemeente Losser blij met investeringen in zonnepark Overdinkel: ‘Week geleden lag het nog tussen 40.000 en 45.000 euro’

In totaal besloten er 23 personen te investeren in het zonnepark. In totaal kwam het bedrag op 72.575 euro uit. Wethouder Jaimi van Essen is blij met de betrokkenheid van de inwoners en ondernemers uit de gemeente Losser. „Een week geleden lag het bedrag nog tussen de 40.000 en 45.000 euro. Er is de laatste dagen nog veel geïnvesteerd, dat doet ons natuurlijk goed.”

Prima resultaat

Vooral het feit dat er een dergelijk bedrag is binnengehaald in een periode van ongeveer drie weken, stemt tevreden. Van Essen: „Het liefst zien we natuurlijk dat zonneparken in onze gemeente honderd procent eigendom van ons zijn, maar het is belangrijk om te weten dat we de plannen voor dit zonnepark al in 2017 behandeld hebben in de gemeente. Nog vóór het klimaatakkoord. Dan is dit een prima resultaat. Voor ons als gemeente is het heel belangrijk dat wanneer we de lasten ondervinden, we ook de lusten hier willen houden.”