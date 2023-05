Gemeente, ProRail en ministerie praten Oldenzalers bij over ontwikkelingen op het spoor: ‘Onbegrijpelijk dat het zo lang moet duren’

En maar blijven denken dat het ons niet overkomt

‘Vaak buj te bange’ is een gevierde uitdrukking geworden en zo is het, maar lessen trekken uit het verleden is ook verstandig. Zo is het dit weekend niet voor de eerste keer dat er een dodelijk slachtoffer is gevallen bij wat een feestelijke rondgang had moeten zijn met een kampioensteam op een platte kar en eindigde als een fataal idee.