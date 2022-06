Geslaagde Lynn uit Losser moest week langer wachten op uitslag: ‘Taartje hebben we zelf maar geregeld’

Kun je ontslagen worden voor het kijken van porno op je werk?

De Britse parlementariër Neil Parish werd recent geschorst nadat hij porno had gekeken in het parlement. Hij hield de eer aan zichzelf door zelf op te stappen, al zei hij dat hij het filmpje per ongeluk had geopend. Hoe zit dat in Nederland: kun je hier ontslagen worden voor porno kijken tijdens je werk? Journalist Peter Olsthoorn van Intermediair zocht het uit.

