Gewonde bij aanrijding in Oldenzaal

Idee om restafval achteraf te scheiden kan in Twente voorlopig bij het vuil, inwoners moeten thuis sorteren

Het idee om in Twente huishoudelijk afval achteraf te gaan scheiden in plaats inwoners te vragen dat thuis te doen, is in ieder geval tot 2027 uit beeld. Er is onder de Twentse gemeenten geen draagvlak om een nascheidingsinstallatie te bouwen.