Gezocht: Oldenzalers die mee willen doen aan drugsonderzoek

Overvaller AH in Oldenzaal loopt per toeval in politie-val die niet voor hem bedoeld was

Toen vrijdagavond een 44-jarige man een overval pleegde op Albert Heijn in de wijk De Thij in Oldenzaal was er volop politie in de buurt aanwezig. Deze agenten in burger verwachtten een ander misdrijf en rekenden erop iemand op heterdaad te kunnen aanhouden.

18 september