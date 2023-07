Goedkoop wippen tijdens de vakantie dankzij Bert van die Medikamente en een Bob-luchtbed voor nuchtere jongeren

Beergirls from the East, met Oldenzaals tintje, zijn de beste met Wilde Wieven Hopfen Weizenbock

The Beergirls from the East, Susan Smelter en Femke Janzing, hebben de Berghoeve Brouwers Challenge 2023 gewonnen. Na een spannende strijd met twee andere teams, kwam hun Wilde Wieven Hopfen Weizenbock als winnaar uit de bus.