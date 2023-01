Graaf Björn en gravin Wendy zwaaien scepter bij De Markloawen in Oldenzaal

Graaf Bjorn (44) is lid van de raad van elf van de Markloawen en getrouwd met Yvonne (oud-gravin 2019), ze zijn ouders van twee jongens. Naast het carnaval zit FC Twente ook in het hart van de hoogheid, normaal slaat hij geen wedstrijd over, maar vrijdagavond koos hij toch voor de Markloawen. Bjorn is in het dagelijks leven vestigingsleider van Carpetright in Oldenzaal.