Graanzak Smiet’n in Oldenzaalse stadstuin dit jaar compleet met het Pink Plop Festival

Dag van het Park Oldenzaal komt er weer aan: ‘Kom genieten!’

OLDENZAAL - De Dag van het Park Oldenzaal komt er weer aan. Op het Kalheupinkpark aan de Haerstraat in Oldenzaal is zondag 22 mei volop amusement, cultuur, sport en livemuziek te beleven. ‘Neem een picknickkleed mee en kom genieten in het park!’

11 mei