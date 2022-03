Gratis pizzapunt, filmpjes en feestje op Groote Markt moeten jonge Oldenzalers naar de stembus lokken

Onder het motto ‘Hokjes Hoppen’ probeerden Emma en Nine, die na de verkiezingen beide stoppen met hun werk voor de Jeugdraad, zoveel mogelijk jongeren naar de stembus te krijgen. De aandacht was daarbij vooral gericht op jongeren die voor het eerst gebruik mochten maken van hun stemrecht. In vergelijking met vorig jaar, vertelt Emma, is dit keer gekozen voor een iets andere opzet.

Blauw potlood

Zaterdag 12 maart is een handjevol leden van de Jeugdraad met een bakfiets en een kraampje in de Driehoek te vinden in de binnenstad. Samen met kandidaats-raadsleden van de verschillende fracties gaan ze de straat op om te pleiten voor het stemrecht van jongeren. Naast het bekende rode stempotlood hebben ze ook een circa vijf meter lang blauw potlood bij zich.

Stembureau op wielen

Op de dag van de verkiezingen zelf (woensdag 16 maart) wordt de Groote Markt feestelijk aangekleed. Vanaf 16.00 uur staat er een stembureau op wielen, waar vooral jongeren hun stemmen kunnen uitbrengen. Wie zijn of haar stem niet verloren laat gaan, wordt daarvoor beloond met een stuk pizza. Samen met burgemeester Patrick Welman verstuurden Emma en Nine een persoonlijke brief naar alle Oldenzalers die voor het eerst een stemkaart in huis kregen. De brief bevat ook een QR-code, die verwijst naar een filmpje waarin belangrijke thema’s aan bod komen.

Quote Stemmen is veel gemakkelij­ker dan je denkt. Je moet er alleen even de tijd voor nemen Emma de Nooij, Jeugdraad Oldenzaal

Filmpjes

Onder het motto ‘Grabbelen & Babbelen’ zijn diverse filmpjes gemaakt, waarin Emma en Nine in gesprek gaan met een woordvoerder van elke partij. De politici grabbelen ballen uit een bak met daarin stellingen waarop ze mogen reageren. Al deze filmpjes worden verspreid via de accounts van de Jeugdraad Oldenzaal op Instagram en Facebook. Als laatste wordt de stemstamboom in stelling gebracht. Jongeren kunnen bij dit onderdeel testen hoe groot hun kennis is over het stemrecht.

Ver-van-mijn-bed-show

„Stemmen is voor veel jongeren toch nog een ver-van-mijn-bed show. Maar stemmen is veel gemakkelijker dan je denkt. Je moet er alleen even de tijd voor nemen”, benadrukt Emma. Eén van de thema’s die aan de orde komen, is de roep om een uitgaansgelegenheid in Oldenzaal. „Dan kun je wel roepen: kan de gemeente de oude bieb niet ombouwen tot een disco? Maar dat is helaas niet mogelijk. Ook straatintimidatie, verkeersveiligheid, meer groen in de binnenstad, zwerfafval en woningen zijn thema’s waar we het over hebben.”