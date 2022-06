Groene Loper Losser-Oldenzaal geeft inspirerende ideeën voor het groener en gezelliger maken van tuin én straat

Even gooien en dan weer een biertje; zo win je twee keer op rij het Graanzak Smiet Toernooi in Oldenzaal

OLDENZAAL/DE LUTTE - Twee keer werd in Oldenzaal OOGST gehouden, het Open Oldenzaalse Graanzak Smiet Toernooi. Met zakjes maïs zo goed mogelijk mikken op een plank met een gat erin. Zaterdag kreeg het evenement in de stadstuin dezelfde winnaar als in 2021: Horny Corny. Het succesvolle team bestond uit: Oldenzaler Jacco Swier, Thorsten Gang, Sören Berghout en Ivo Grashof (alle drie uit De Lutte). Laatstgenoemde beantwoordt vijf vragen.

7 juni