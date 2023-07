Groene parkeerplaats parkeert overtollig regenwater: ‘Duurzaam alternatief voor versteend parkeerterrein’

Chantal uit Denekamp en Else uit Holten zijn ‘nier­maatjes’ voor het leven: ‘Zoveel geluk voor mij ineens, hoe kan het bestaan!’

„Ik heb zoveel gehuild, voelde me zo eenzaam en alleen”, zegt de Denekampse Chantal Heerink over de periode meteen na de geslaagde transplantatie van een nier die ze kreeg van Else Lohuis. Ze lag toen namelijk zes dagen doodziek met corona in isolatie in het ziekenhuis. Een bijzonder verhaal van twee krachtige vrouwen die elkaar via Facebook leerden kennen.