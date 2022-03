Grote brand in gebouw in Oldenzaal, brandweer met meerdere eenheden aanwezig

OLDENZAAL - In een gebouw aan de Helmichstraat in Oldenzaal is donderdagavond een brand uitgebroken. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig en heeft opgeschaald naar grote brand. Het is nog niet bekend wat er in brand staat en wat de oorzaak van het vuur is.