Grote namen op Quick'20 U11 Tournament

Stadsbei­aar­dier Hylke Banning bladert door zijn fotoalbum: ‘Ik kroop pas op latere leeftijd uit mijn schulp’

OLDENZAAL/ENSCHEDE - Iemands levensloop markeren aan de hand van vijf foto’s. Dat doen we in deze serie. Vandaag Hylke Banning, de mens achter de stadsbeiaardier van Oldenzaal. Donderdag werd hij Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

7 mei