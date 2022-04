Grote Twentse carnavalsoptocht van start onder stralend zonnetje

Boeskoolstad is klaar voor carnavalsfeestje, maar zijn de carnavalisten dat ook? Nog even en we weten het

Deelnemers aan de optocht stonden al uren in de startblokken. De lokale horeca haalde alles uit de kast om er een ouderwets feestje van te maken. Het centrum is één groot terras met barretjes en muziek vanaf de Ganzenmarkt via de Kerkstraat naar de Groote Markt. De Kadolstermennekes maar zeker ook de kroegbazen hopen dat de deelnemers aan de optocht dit jaar wel in Oldenzaal blijven voor een after-party. Nu het carnaval in de omliggende plaatsen op een wat lager pitje staat, zou de Boeskoolstad voor hen the place to be moeten worden.